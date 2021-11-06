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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Нужно продолжать верить в Бэйла»

06 Ноября 2021 • 09:16 Комментировать

Итальянский специалист Карло Анчелотти, занимающий пост рулевого мадридского «Реала», высказался в поддержку своего подопечного Гарета Бэйла.

«Не стоит забывать, как Гарет играл раньше. Этот футболист помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов. Безусловно, сейчас он переживает не лучший период карьеры, однако необходимо продолжать верить в него. Когда он вернется после перерыва на матчи сборных, мы все обсудим. Если у Гарета сохранилась мотивация, то он получит место на поле», - передает слова тренера AS.

В текущем сезоне Ла Лиги 32-летний валлиец провел три матча и забил один гол. Последние два месяца он провел в лазарете из-за повреждения.

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