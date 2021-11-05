​Кроос отреагировал на слухи о себе

Тони Кроос не раз говорил о своём намерении завершить карьеру в «Реале». При этом в последние дни слухи связывают немецкого полузащитника то с «ПСЖ», то с «Манчестер Сити», то с «Ливерпулем».

Кроос на своей страничке в «Твиттере» сделал репост публикации, в которой упоминается интерес к нему со стороны английских грандов. Футболист разместил смайл и написал слово «новости», взяв его в кавычки. Кроос дал понять, что информация из СМИ не соответствует действительности.

31-летний Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В сезоне 2021/2022 немец провёл за мадридскую команду семь матчей.