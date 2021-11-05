В пятницу «Аль-Садд» объявил о том, что Хави переходит на должность главного тренера «Барселоны». В заявлении катарского клуба говорилось, что каталонцы выплатят прописанную в контракте Хави сумму компенсации. Впрочем, «сине-гранатовые» никаких заявлений до сих пор не сделали. В СМИ просочилась информация, что «Барселона» ещё не договорилась с «Аль-Саддом» по причине разных позиций сторон по компенсации, которая составляет 5 миллионов евро.

Mundo Deportivo сообщает о том, что Хави разделит с «Барселоной» сумму компенсации «Аль-Садду». Клуб и тренер заплатят по 2,5 миллиона евро.