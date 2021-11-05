Почти два часа назад «Аль-Садд» выпустил заявление, в котором сообщил о переходе Хави на должность тренера «Барселоны». При этом каталонский клуб до сих пор ничего не объявил – на официальном сайте транслируется пресс-конференция Серхи Бархуана и другие новости. Журналист Дамиа Лопес на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что «Барселона» до сих пор не договорилась с «Аль-Саддом» и не согласна с заявлением катарского клуба. На текущую минуту сделка заморожена.

Напомним, что «Аль-Садд» сообщил, что «Барселона» выплатит сумму компенсации, прописанную в контракте Хави. Возможно, в этом и заключается проблема.