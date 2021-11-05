​Директор «Аль-Садда» высказался о переходе Хави в «Барселону»

В пятницу «Аль-Садд» официально объявил о том, что Хави переходит на должность главного тренера «Барселоны». Комментарий на этот счёт дал директор катарского клуба Турки Аль-Али.

- Несколько дней назад Хави сообщил нам о желании перейти в «Барселону» из-за кризиса, который переживает его родной клуб. Мы поняли Хави и решили не стоять на его пути, - слова Аль-Али приводит клубная пресс-служба.

Ранее «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, под руководством которого команда показывала неудовлетворительные результаты. На временной основе с «сине-гранатовыми» работает Серхи Бархуан.