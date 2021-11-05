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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Директор «Аль-Садда» высказался о переходе Хави в «Барселону»

05 Ноября 2021 • 15:19 Комментировать (1)

В пятницу «Аль-Садд» официально объявил о том, что Хави переходит на должность главного тренера «Барселоны». Комментарий на этот счёт дал директор катарского клуба Турки Аль-Али.

- Несколько дней назад Хави сообщил нам о желании перейти в «Барселону» из-за кризиса, который переживает его родной клуб. Мы поняли Хави и решили не стоять на его пути, - слова Аль-Али приводит клубная пресс-служба.

Ранее «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, под руководством которого команда показывала неудовлетворительные результаты. На временной основе с «сине-гранатовыми» работает Серхи Бархуан.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Аль-Садд
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