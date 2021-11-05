Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»

Хавбек Денис Черышев возобновил тренировочные занятия в общей группе «Валенсии», об этом сообщает Estadio Deportivo. Таким образом, российский полузащитник имеет возможность помочь «Валенсии» в предстоящем поединке с мадридским «Атлетико». Встреча запланирована на воскресенье, 7 ноября.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата 30-летний футболист поучаствовал в пяти поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.

Срок действия контракта россиянина с «летучими мышами» рассчитан до лета следующего года.

После 12 туров «Валенсия» занимает десятое место в таблице Ла Лиги.