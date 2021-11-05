«Реал» хочет подписать игрока, которым интересовался ЦСКА

Хавбек лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. На этот раз о намерении подписать 26-летнего португальца заявил мадридский «Реал», об этом рапортует портал Goal.com. Ранее об интересе к полузащитнику сообщил французский «ПСЖ».

Стоит отметить, что в трудовом соглашении Палиньи прописана сумма отступных, которая составляет 60 миллионов евро.

Ранее интерес к португальцу проявлял московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне Примейры полузащитник провел десять поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.