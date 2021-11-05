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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет подписать игрока, которым интересовался ЦСКА

05 Ноября 2021 • 10:56 Комментировать

Хавбек лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. На этот раз о намерении подписать 26-летнего португальца заявил мадридский «Реал», об этом рапортует портал Goal.com. Ранее об интересе к полузащитнику сообщил французский «ПСЖ».

Стоит отметить, что в трудовом соглашении Палиньи прописана сумма отступных, которая составляет 60 миллионов евро.

Ранее интерес к португальцу проявлял московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне Примейры полузащитник провел десять поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жоау Палинья
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