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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нацелился на звезду «Реала»

05 Ноября 2021 • 09:04 Комментировать

Немецкий хавбек Тони Кроос, выступающий за мадридский «Реал», может сменить клубную прописку. Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

Действующее соглашение опытного футболиста с «бланкос» рассчитано до лета 2023 года, и испанский гранд не торопится продлевать его. По этой причине полузащитник может перейти в другую команду уже в следующем году. В подписании Крооса заинтересован французский «ПСЖ».

При этом парижскому гранду предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ньюкасла» и «Манчестер Сити».

Кроос защищает цвета «горожан» с 2014 года. В этом сезоне Ла Лиги немец провел четыре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Тони Кроос
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