«ПСЖ» нацелился на звезду «Реала»

Немецкий хавбек Тони Кроос, выступающий за мадридский «Реал», может сменить клубную прописку. Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

Действующее соглашение опытного футболиста с «бланкос» рассчитано до лета 2023 года, и испанский гранд не торопится продлевать его. По этой причине полузащитник может перейти в другую команду уже в следующем году. В подписании Крооса заинтересован французский «ПСЖ».

При этом парижскому гранду предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ньюкасла» и «Манчестер Сити».

Кроос защищает цвета «горожан» с 2014 года. В этом сезоне Ла Лиги немец провел четыре матча.