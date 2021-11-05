«Аль-Садд» выдвинул новые условия «Барселоне» по Хави

Каталонская «Барселона» продолжает переговорный процесс с руководством «Аль-Садда» по поводу переезда на «Камп Ноу» наставника катарского клуба Хави Эрнандеса.

Как информирует газета Marca, стороны до сих пор не смогли договориться. Источник отмечает, что «Аль-Садд» выдвинул «сине-гранатовым» новые условия. Катарский клуб хочет получить пять миллионов евро за разрыв трудового договора с испанским специалистом. Контракт Хави рассчитан до 2023 года.

Очередная встреча сторон должна состояться сегодня, 5 ноября.

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» осталась без главного тренера. С этого поста был уволен голландец Рональд Куман.