​Названы сроки восстановления Дембеле

Усман Дембеле пропустил начало сезона из-за травмы. Восстановившись, футболист провёл на поле 25 минут в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который проходил в среду вечером. Впрочем, Дембеле снова угодил в лазарет из-за проблем с подколенным сухожилием.

В пресс-релизе о состоянии Усмана Дембеле «Барселона» не стала говорить о сроках восстановления французского футболиста. Впрочем, журналистам испанского AS удалось узнать, что француз пропустит приблизительно три-четыре недели. Таким образом, Дембеле вряд ли сыграет за «сине-гранатовых» до конца осени.