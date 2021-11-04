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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названы сроки восстановления Дембеле

04 Ноября 2021 • 19:46 Комментировать

Усман Дембеле пропустил начало сезона из-за травмы. Восстановившись, футболист провёл на поле 25 минут в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который проходил в среду вечером. Впрочем, Дембеле снова угодил в лазарет из-за проблем с подколенным сухожилием.

В пресс-релизе о состоянии Усмана Дембеле «Барселона» не стала говорить о сроках восстановления французского футболиста. Впрочем, журналистам испанского AS удалось узнать, что француз пропустит приблизительно три-четыре недели. Таким образом, Дембеле вряд ли сыграет за «сине-гранатовых» до конца осени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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