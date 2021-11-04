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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави станет тренером «Барселоны» в пятницу

04 Ноября 2021 • 17:24 Комментировать

Всё ближе и ближе момент, когда Хави станет главным тренером «Барселоны». Как сообщает испанский Sport, переговоры между представителями каталонского клуба в лице Рафы Юсте и Матеу Алемани и представителями «Аль-Садда» прошли хорошо.

По данным источника, о назначении Хави главным тренером «Барселоны» будет объявлено в пятницу, 5 ноября. На выходных испанец прилетит в Испанию, а в начале следующей недели его представят команде.

Дебют Хави в качестве главного тренера «Барселоны» ожидается 20 ноября, когда «сине-гранатовые» в чемпионате Испании проведут дерби против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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