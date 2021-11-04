​«Барселона» отказалась от двух спонсоров

Несмотря на серьёзные финансовые трудности, «Барселона» отказалась от сотрудничества с двумя компаниями. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Серхи Эскудеро со ссылкой на EFE, индийская компания из сферы онлайн-образования предлагала каталонцам 58 миллионов евро + 15% бонусов за размещение своего логотипа на форме. Вместе с тем компания, работающая с криптовалютой, предлагала «сине-гранатовым» 70 миллионов евро + 20% бонусов. Оба предложения «Барселона» отклонила.

Ранее появлялась информация о том, что долги «Барселоны» переваливают за один миллиард евро.