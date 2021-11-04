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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может объявить о назначении Хави в ближайшие часы

04 Ноября 2021 • 12:16 Комментировать

Каталонская «Барселона» близка к подписанию трудового договора с испанским тренером Хави Эрнандесом, ныне работающим в катарском «Аль-Садде».

По информации Radiomarcabarcelona, о назначении 41-летнего специалиста будет объявлено в ближайшие несколько часов. Стороны подпишут трехлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что Эрнандес является воспитанником каталонского гранда. Он защищал цвета команды с 1997 по 2015 год. После этого он провел несколько сезонов в «Аль-Садде», а затем занял пост рулевого катарской команды.

В середине прошлой недели «Барселона» отрапортовала об увольнении голландца Рональда Кумана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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