«Это должно произойти»: Хави высказался о назначении в «Барселону»

В СМИ активно обсуждается возможный приход испанского специалиста Хави Эрнандеса на пост главного тренера каталонской «Барселоны». 41-летний наставник, который в настоящий момент работает в катарском «Аль-Садде» прокомментировал эту информацию.

«Клубы сейчас в стадии переговоров. Думаю, в конце концов, это должно произойти. Я взволнован как никогда. Думаю, вопрос будет решен в скором времени. Я не собираюсь быть мессией, хочу вернуть азарт команде», - цитирует специалиста газета Marca.

Ранее появилась новость о том, что Хави будет представлен в качестве рулевого «сине-гранатовых» в начале следующей недели.