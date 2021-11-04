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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Это должно произойти»: Хави высказался о назначении в «Барселону»

04 Ноября 2021 • 09:12 Комментировать (1)

В СМИ активно обсуждается возможный приход испанского специалиста Хави Эрнандеса на пост главного тренера каталонской «Барселоны». 41-летний наставник, который в настоящий момент работает в катарском «Аль-Садде» прокомментировал эту информацию.

«Клубы сейчас в стадии переговоров. Думаю, в конце концов, это должно произойти. Я взволнован как никогда. Думаю, вопрос будет решен в скором времени. Я не собираюсь быть мессией, хочу вернуть азарт команде», - цитирует специалиста газета Marca.

Ранее появилась новость о том, что Хави будет представлен в качестве рулевого «сине-гранатовых» в начале следующей недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Cruyff
04 Ноября 2021 в 09:29
рано ему туда свежий пример Пирло и что из этого вышло...
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