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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Эмери сказал директору «Вильярреала», что остаётся

03 Ноября 2021 • 12:38 Комментировать (1)

Унаи Эмери после вторничного матча «Вильярреала» против «Янг Бойз» заявил, что он не отказывал «Ньюкаслу». Высказывание испанца только усилило ощущение того, что именно он может встать у истоков новой команды после смены владельцев клуба. Тем не менее, Эмери решил остаться в «Вильярреале».

Как сообщает Marca, ночью Унаи Эмери провёл телефонный разговор с Фернандо Негеролесом, занимающим должность генерального директора «Вильярреала». Эмери заверил представителя руководства «подводников», что он продолжит работу с командой.

Напомним, во вторник «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вильярреал Унаи Эмери
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Ноября 2021 в 13:10
Зачем идти в непонятно куда ?? Мне кажется что Унаи не сможет тренировать кроме как в Испании , игроков Арсенала утомляли тактические занятия , в ПСЖ не смог мотивировать на европе обленившихся миллионеров . И ментально его видение футбола отличается от АПЛ , только Пеп смог сделать английскую Барсу , а Клопп не английский Ливерпуль.
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