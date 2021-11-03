​Эмери сказал директору «Вильярреала», что остаётся

Унаи Эмери после вторничного матча «Вильярреала» против «Янг Бойз» заявил, что он не отказывал «Ньюкаслу». Высказывание испанца только усилило ощущение того, что именно он может встать у истоков новой команды после смены владельцев клуба. Тем не менее, Эмери решил остаться в «Вильярреале».

Как сообщает Marca, ночью Унаи Эмери провёл телефонный разговор с Фернандо Негеролесом, занимающим должность генерального директора «Вильярреала». Эмери заверил представителя руководства «подводников», что он продолжит работу с командой.

Напомним, во вторник «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз» со счётом 2:0.