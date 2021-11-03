«Аль-Садд» настроен вести переговоры по Хави лично с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Тем не менее, президент каталонского клуба решил не лететь в Катар, отправив в командировку на восток вице-президента Рафу Юсте и директора Матеу Алемани.

Как сообщает AS со ссылкой на Esport3, из-за отказа Лапорты лично участвовать в переговорном процессе «Аль-Садд» отпустит Хави только при выплате компенсации. Речь идёт об одном миллионе евро.

Казалось бы, сумма по футбольным меркам небольшая, но «Барселона» в условиях финансовых проблем сейчас считает каждую копейку.

Напомним, что на прошлой неделе тренерский мостик «Барселоны» покинул Рональд Куман.