Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 337 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Аль-Садд» потребует от «Барселоны» компенсации за Хави из-за решения Лапорты слухи

03 Ноября 2021 • 12:23 Комментировать

«Аль-Садд» настроен вести переговоры по Хави лично с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Тем не менее, президент каталонского клуба решил не лететь в Катар, отправив в командировку на восток вице-президента Рафу Юсте и директора Матеу Алемани.

Как сообщает AS со ссылкой на Esport3, из-за отказа Лапорты лично участвовать в переговорном процессе «Аль-Садд» отпустит Хави только при выплате компенсации. Речь идёт об одном миллионе евро.

Казалось бы, сумма по футбольным меркам небольшая, но «Барселона» в условиях финансовых проблем сейчас считает каждую копейку.  

Напомним, что на прошлой неделе тренерский мостик «Барселоны» покинул Рональд Куман.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Аль-Садд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
12:38 · Испания. Ла Лига
​Эмери сказал директору «Вильярреала», что остаётся
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с первым зимним трансфером
12:23 · Испания. Ла Лига
​«Аль-Садд» потребует от «Барселоны» компенсации за Хави из-за решения Лапорты слухи
11:38 · Испания. Ла Лига
Дембеле готов подписать новый контракт с «Барселоной» 1
09:23 · Испания. Ла Лига
​Холанн и Погба входят в список трансферных целей Хави слухи
02 Ноября
21:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти будет рад, если Бэйл сыграет за сборную Уэльса 1
18:43 · Испания. Ла Лига
​Хави уже согласовал контракт с «Барселоной» 1 слухи
18:32 · Испания. Ла Лига
Агуэро подавлен из-за проблем со здоровьем
16:58 · Испания. Ла Лига
​Лапорта не полетит в Катар на переговоры по Хави, несмотря на информацию об ультиматуме слухи
14:57 · Испания. Ла Лига
​Стоичков указал на непоследовательность Лапорты на примере с Хави
13:43 · Испания. Ла Лига
Ларссон покинул «Барселону» вслед за Куманом
11:19 · Испания. Ла Лига
Эмери отреагировал на информацию об интересе «Ньюкасла»
08:55 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии А готов подписать Азара
08:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил судьбу Азара
00:56 · Испания. Ла Лига
«Гранада» разгромила «Леванте» в матче аутсайдеров
Все новости
Рекомендуем