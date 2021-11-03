Дембеле готов подписать новый контракт с «Барселоной»

Французский вингер Усман Дембеле намерен пролонгировать сотрудничество с каталонской «Барселоной». По сообщениям журналистов Sport.es, 24-летний футболист попросил своего представителя ускорить процесс переговоров с руководством клуба.

Напомним, что действующее трудовое соглашение игрока с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета следующего года.

Дембеле дебютировал за «Барселону» в текущем сезоне в поединке группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Француз провел на поле около получаса, не отметившись голевыми действиями. Матч завершился победой каталонцев со счетом 1:0.