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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле готов подписать новый контракт с «Барселоной»

03 Ноября 2021 • 11:38 Комментировать (1)

Французский вингер Усман Дембеле намерен пролонгировать сотрудничество с каталонской «Барселоной». По сообщениям журналистов Sport.es, 24-летний футболист попросил своего представителя ускорить процесс переговоров с руководством клуба.

Напомним, что действующее трудовое соглашение игрока с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета следующего года.

Дембеле дебютировал за «Барселону» в текущем сезоне в поединке группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Француз провел на поле около получаса, не отметившись голевыми действиями. Матч завершился победой каталонцев со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Ноября 2021 в 12:02
Зимой продавать нужно ,хоть чутка бобла отбить ,хрусталь полнейший
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