В обозримом будущем Хави должен стать главным тренером «Барселоны». Молодой тренер уже определил четверых футболистов, которых он хотел бы подписать для каталонского клуба. Как сообщает El Nacional, в этот список входят Эрлинг Холанн, Поль Погба, Дани Ольмо и Жюль Кунде.

Если говорить о желаниях Хави, то в теории проще всего подписать Поля Погба, ведь следующим летом его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает. А вот пригласить Эрлинга Холанна будет в разы сложнее. За норвежцем охотятся практически все топовые клубы Европы, и «Барселоне» в условиях финансовых трудностей конкурировать на рынке непросто.