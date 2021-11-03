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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Холанн и Погба входят в список трансферных целей Хави слухи

03 Ноября 2021 • 09:23 Комментировать

В обозримом будущем Хави должен стать главным тренером «Барселоны». Молодой тренер уже определил четверых футболистов, которых он хотел бы подписать для каталонского клуба. Как сообщает El Nacional, в этот список входят Эрлинг Холанн, Поль Погба, Дани Ольмо и Жюль Кунде.

Если говорить о желаниях Хави, то в теории проще всего подписать Поля Погба, ведь следующим летом его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает. А вот пригласить Эрлинга Холанна будет в разы сложнее. За норвежцем охотятся практически все топовые клубы Европы, и «Барселоне» в условиях финансовых трудностей конкурировать на рынке непросто.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Поль Погба Дани Ольмо Эрлинг Холанн Жюль Кунде
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