В обозримом будущем тренерское кресло в «Барселоне» может занять Хави. Как сообщает Mundo Deportivo, Хави уже согласовал контракт с каталонским клубом. Он будет зарабатывать меньше, чем зарабатывает в катарском «Аль-Садде», и при этом значительная часть его зарплаты будет прописана как бонусы за достижение определённых целей.

Теперь «Барселоне» нужно договориться с «Аль-Саддом». Боссы катарского клуба уже дали добро Хави на переход, но в рамках этой сделки они также хотят согласовать проведение товарищеского матча с «Барселоной» в будущем.

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана.