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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави уже согласовал контракт с «Барселоной» слухи

02 Ноября 2021 • 18:43 Комментировать

В обозримом будущем тренерское кресло в «Барселоне» может занять Хави. Как сообщает Mundo Deportivo, Хави уже согласовал контракт с каталонским клубом. Он будет зарабатывать меньше, чем зарабатывает в катарском «Аль-Садде», и при этом значительная часть его зарплаты будет прописана как бонусы за достижение определённых целей.

Теперь «Барселоне» нужно договориться с «Аль-Саддом». Боссы катарского клуба уже дали добро Хави на переход, но в рамках этой сделки они также хотят согласовать проведение товарищеского матча с «Барселоной» в будущем.

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Аль-Садд
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