Поговаривают, что «Аль-Садд» поставил Жоану Лапорте ультиматум, призывая президента «Барселоны» лично прилететь в Катар на переговоры по Хави. Тем не менее, Лапорта в Катар не полетит. Как сообщает Catalunya Radio, в Доху отправятся вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте и директор Матеу Алемани.

После отставки Рональда Кумана «Барселона» рассчитывает пригласить на тренерский мостик Хави. В последние годы легендарный футболист каталонского клуба работает с «Аль-Саддом».

На текущую минуту «Барселона» располагается на девятой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.