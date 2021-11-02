Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 155 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Стоичков указал на непоследовательность Лапорты на примере с Хави

02 Ноября 2021 • 14:57 Комментировать

Ожидается, что в обозримом будущем тренерский мостик в «Барселоне» займёт Хави. На этот счёт высказался экс-игрок каталонской команды Христо Стоичков.

«Четыре месяца назад Жоан Лапорта (президент «Барселоны» - прим.) сказал, что Хави ещё «зелёный», и что он ещё не готов к работе с командой. Сегодня утром Лапорта встаёт и говорит, что Хави – лучший вариант для клуба. Они хотят выбросить ещё одну легенду через чёрный ход? На мой взгляд, Хави не должен мучиться, «Барселоне» нужны более подготовленные люди», - высказался Стоичков для канала TUDN.

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» уволила Рональда Кумана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Христо Стоичков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
14:57 · Испания. Ла Лига
​Стоичков указал на непоследовательность Лапорты на примере с Хави
13:43 · Испания. Ла Лига
Ларссон покинул «Барселону» вслед за Куманом
11:19 · Испания. Ла Лига
Эмери отреагировал на информацию об интересе «Ньюкасла»
08:55 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии А готов подписать Азара
08:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил судьбу Азара
00:56 · Испания. Ла Лига
«Гранада» разгромила «Леванте» в матче аутсайдеров
00:36 · Испания. Ла Лига
Наставник «Барселоны» Бархуан: «Обязаны всегда побеждать»
00:15 · Германия. Бундеслига
Алаба сравнил «Баварию» и «Реал» 3
01 Ноября
23:50 · Испания. Ла Лига
Четверо игроков «Барселоны» покинули лазарет команды
23:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» увеличит зарплату Винисиусу в три раза
23:05 · Испания. Ла Лига
Агуэро вылетел из строя на три месяца из-за проблем с сердцем 2
22:42 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Хави сможет приступить к работе в «Барселоне»
22:23 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» с «Сельтой» сыграли без голов
21:14 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ньюкасла» намерены переманить к себе Эмери слухи
18:49 · Испания. Ла Лига
«Аль-Садд» поставил ультиматум президенту «Барселоны» в переговорах по Хави 1
Все новости
Рекомендуем