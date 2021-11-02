​Стоичков указал на непоследовательность Лапорты на примере с Хави

Ожидается, что в обозримом будущем тренерский мостик в «Барселоне» займёт Хави. На этот счёт высказался экс-игрок каталонской команды Христо Стоичков.

«Четыре месяца назад Жоан Лапорта (президент «Барселоны» - прим.) сказал, что Хави ещё «зелёный», и что он ещё не готов к работе с командой. Сегодня утром Лапорта встаёт и говорит, что Хави – лучший вариант для клуба. Они хотят выбросить ещё одну легенду через чёрный ход? На мой взгляд, Хави не должен мучиться, «Барселоне» нужны более подготовленные люди», - высказался Стоичков для канала TUDN.

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» уволила Рональда Кумана.