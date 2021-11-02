Ларссон покинул «Барселону» вслед за Куманом

Бывший шведский форвард Хенрик Ларссон покидает каталонскую «Барселону» вслед за Рональдом Куманом. 50-летний специалист входил в тренерский штаб голландского наставника, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов в текущем сезоне.

«Наша история подошла к завершению. Больше мне нечего комментировать», - передает слова Хенрика Sportbladet.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «сине-гранатовых» назначен Серхи Бархуан.

В настоящий момент каталонский гранд занимает лишь девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 16 баллов.