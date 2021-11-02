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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери отреагировал на информацию об интересе «Ньюкасла»

02 Ноября 2021 • 11:19 Комментировать

Испанский специалист Унаи Эмери попал в список претендентов на пост главного тренера «Ньюкасла». Наставник «Вильярреала» отреагировал на эту информацию в беседе с представителями СМИ.

«Ньюкасл»? Я ничего не знаю об этом», - цитирует Эмери Football-Espana.

Напомним, что новое руководство «Ньюкасла» отправило в отставку Стива Брюса и сейчас активно подыскивает топ-наставника. Кроме Эмери, в шорт-листе «сорок» фигурируют Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Эрик тен Хааг и Паулу Фонсека.

После десяти туров «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в АПЛ, набрав всего четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Унаи Эмери
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