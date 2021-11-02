Наставник «Барселоны» Бархуан: «Обязаны всегда побеждать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан поделился своими ожиданиями от противостояния с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов, а также поговорил о планах команды на ближайшее будущее.

«Такой клуб, как «Барселона», обязан всегда побеждать. В независимости от того, есть ли у нас трудности или нет. Только так можно заново заслужить уважение болельщиков. Я верю в парней, они могут исправить ситуацию. Просто надо абстрагироваться от давления и играть в своем стиле. Использую время на посту наставника по максимум», - прокомментировал испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что «сине-гранатовые» пока набрали лишь три очка в групповом этапе самого престижного клубного соревнования Европы.