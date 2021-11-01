Месси: «Меня не просили играть за «Барселону» бесплатно»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в очередной раз вспомнил об уходе из каталонской «Барселоны». Стороны не смогли продлить контракт из-за финансовых трудностей.

«Я сделал все, чтобы не уходить. Но меня никто не просил играть бесплатно. Клуб хотел урезать мой оклад на 50%, я сразу же согласился. Моя семья была счастлива в Барселоне, поэтому нам очень не хотелось уезжать. После окончания карьеры мы точно вернемся обратно. Хотим жить в этом городе», - передает слова 34-летнего футболиста Sport.es.

Месси является воспитанником «Барселоны», за первую команду которой выступал с 2005 по 2021 год.