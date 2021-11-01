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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси: «Меня не просили играть за «Барселону» бесплатно»

01 Ноября 2021 • 11:05 Комментировать (3)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в очередной раз вспомнил об уходе из каталонской «Барселоны». Стороны не смогли продлить контракт из-за финансовых трудностей.

«Я сделал все, чтобы не уходить. Но меня никто не просил играть бесплатно. Клуб хотел урезать мой оклад на 50%, я сразу же согласился. Моя семья была счастлива в Барселоне, поэтому нам очень не хотелось уезжать. После окончания карьеры мы точно вернемся обратно. Хотим жить в этом городе», - передает слова 34-летнего футболиста Sport.es.

Месси является воспитанником «Барселоны», за первую команду которой выступал с 2005 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Nе gustа
01 Ноября 2021 в 12:45
...сказал брат Лимонель пересчитывая мешки с еврами под кроватью в замке
Pol-black
01 Ноября 2021 в 12:15
а как это было бы - играть бесплатно? кто бы такое позволил?
Карыч
01 Ноября 2021 в 11:59
Можно подумать, что гном такой бескорыстный! Народ рыдает о несчастной судьбе "инопланетянина"...)))
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