«Бетис» и «Рома» поборются за полузащитника «Реала»

Испанский хавбек Даниель Себальос, правами на которого владеет мадридский «Реал», близок к смене команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, об интересе к игроку заявили севильский «Бетис» и «Рома». Оба клуба готовы арендовать испанца в январе с правом последующего выкупа.

В сезоне-2021/2022 Себальос не провел ни одного поединка из-за повреждения голеностопа.

В минувшей кампании полузащитник играл в аренде за лондонский «Арсенал». Хавбек провел в Премьер-лиге 25 матчей и отметился тремя голевыми передачами.