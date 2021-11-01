Алаба рассказал, как относится с сравнениям с Рамосом

Австрийский защитник Давид Алаба, перешедший летом из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал», высказался касательно сравнений с экс-капитаном «сливочных» Серхио Рамосом. Испанец покинул «королевский» клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Я переходил в этот клуб, чтобы писать свою историю. Иногда меня сравнивают с Серхио, однако это нормально. Меня это совершенно не беспокоит. Но если говорить об этом, то мы два совершенно разных игрока. Вряд ли нас вообще стоит сравнивать», - передает слова защитника портал Goal.com.

29-летний австриец пополнил ряды испанского гранда минувшим летом, заключив трудовое соглашение до середины 2026 года.