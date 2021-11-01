Месси заявил о желании вернуться в «Барселону»

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий с лета за «ПСЖ», ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении в каталонскую «Барселону», воспитанником которой он является.

«Конечно, мне бы хотелось вернуться и помогать клубу. Рассматриваю должность спортивного директора. Мне хотелось бы внести свою лепту в развитие «Барселоны». Очень люблю этот клуб и хочу, чтобы он всегда прогрессировал и оставался на ведущих ролях в мире», - цитирует 34-летнего бомбардира Sport.es.

Месси был вынужден покинуть «Барселону» прошлым летом из-за завершившегося контракта. Клуб не смог продлить договор с игроком из-за финансовых трудностей.