«Атлетик» на 90-й минуте в меньшинстве ушёл от поражения в дерби с лидером Ла Лиги

В 12-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против крепкого «Атлетика» и на протяжении почти всего второго тайма обеспечивал себе победный результат 1:0. Команда из Сан-Себастьяна едва не выиграла в дерби благодаря голу Александра Исака с 11-метровой отметки на 58-й минуте поединка. Гости же в концовке остались в меньшинстве, но в компенсированное время Икер Муньяин прямым ударом со штрафного вколотил мяч в сетку и вырвал для коллектива из Бильбао ничью (1:1).
«Реал Сосьедад» вышел на чистое первое место с отрывом в очко от мадридского «Реала» и «Севильи». Правда, у конкурентов по одному матчу в запасе. «Атлетик» - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Исак Александр 58'
|90' Муньяин Икер (1:1)
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони • Ариц Элустондо • Ле Норман Робен • Рико Диего 80' ( Субельдия Игор ( 80') • Сильва Давид 80' ( Муньос Айхен ( 80') • Субименди Мартин • Мерино Микель • 78'Янузай Аднан 74' 79' ( Гевара Андер ( 79' ) • 90'Исак Александр 72' 86' ( Лобете Хулен ( 86') • Сорлот Александр 67' ( Порту Кристиан ( 67')
Запасные: Райан Мэтт • Сальдуа Хосеба • Джуара Наис • Барренечеа Андер • Пачеко Хон • Туррьентес Беньят • Наварро Роберто
Унай Симон • Де Маркос Оскар 59' 81' ( Петхарроман Алекс ( 81') • Йерай Альварес • Иньиго Мартинес 56' • 84'Лекуе Иньиго • Беренгер Алекс 80' ( Уильямс Нико ( 80') • Гарсия Дани 87' ( Нуньес Унай ( 87') • Венседор Унай • Муньяин Икер • Гарсия Рауль 66' ( Сансет Ойян ( 66') • Уильямс Иньяки
Запасные: Морсильо Хон • Серрано Нико • Эскьета Хокин • Весга Микель • Капа Андер
31 октября. Стадион "Reale Seguros Stadium".