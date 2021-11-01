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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» на 90-й минуте в меньшинстве ушёл от поражения в дерби с лидером Ла Лиги

01 Ноября 2021 • 00:58 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
1:1
Атлетик Б
окончен

В 12-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против крепкого «Атлетика» и на протяжении почти всего второго тайма обеспечивал себе победный результат 1:0. Команда из Сан-Себастьяна едва не выиграла в дерби благодаря голу Александра Исака с 11-метровой отметки на 58-й минуте поединка. Гости же в концовке остались в меньшинстве, но в компенсированное время Икер Муньяин прямым ударом со штрафного вколотил мяч в сетку и вырвал для коллектива из Бильбао ничью (1:1).

 «Реал Сосьедад» вышел на чистое первое место с отрывом в очко от мадридского «Реала» и «Севильи». Правда,  у конкурентов по одному матчу в запасе. «Атлетик» - восьмой.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б
(1:0) Исак Александр 58'    
    90' Муньяин Икер (1:1)
Ремиро Алехандро Горосабел Андони Ариц Элустондо Ле Норман Робен Рико Диего   80' (Субельдия Игор (   80') Сильва Давид   80' (Муньос Айхен (   80') Субименди Мартин Мерино Микель   78' Янузай Аднан   74'   79' (Гевара Андер (   79'   90') Исак Александр   72'   86' (Лобете Хулен (   86') Сорлот Александр   67' (Порту Кристиан (   67')
Запасные: Райан Мэтт Сальдуа Хосеба Джуара Наис Барренечеа Андер Пачеко Хон Туррьентес Беньят Наварро Роберто
Унай Симон Де Маркос Оскар   59'   81' (Петхарроман Алекс (   81') Йерай Альварес Иньиго Мартинес   56'   84' Лекуе Иньиго Беренгер Алекс   80' (Уильямс Нико (   80') Гарсия Дани   87' (Нуньес Унай (   87') Венседор Унай Муньяин Икер Гарсия Рауль   66' (Сансет Ойян (   66') Уильямс Иньяки
Запасные: Морсильо Хон Серрано Нико Эскьета Хокин Весга Микель Капа Андер
31 октября. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Реал Сосьедад
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