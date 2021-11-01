«Атлетик» на 90-й минуте в меньшинстве ушёл от поражения в дерби с лидером Ла Лиги

В 12-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против крепкого «Атлетика» и на протяжении почти всего второго тайма обеспечивал себе победный результат 1:0. Команда из Сан-Себастьяна едва не выиграла в дерби благодаря голу Александра Исака с 11-метровой отметки на 58-й минуте поединка. Гости же в концовке остались в меньшинстве, но в компенсированное время Икер Муньяин прямым ударом со штрафного вколотил мяч в сетку и вырвал для коллектива из Бильбао ничью (1:1).

«Реал Сосьедад» вышел на чистое первое место с отрывом в очко от мадридского «Реала» и «Севильи». Правда, у конкурентов по одному матчу в запасе. «Атлетик» - восьмой.