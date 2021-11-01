Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 173 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» на 90-й минуте в меньшинсте ушёл от поражения в дерби с лидером Ла Лиги

01 Ноября 2021 • 00:58 Комментировать
Реал Сосьедад
1:1
Атлетик Б
окончен

В 12-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» играл против крепкого «Атлетика» и на протяжении почти всего второго тайма обеспечивал себе победный результат 1:0. Команда из Сан-Себастьяна едва не выиграла в дерби благодаря голу Александра Исака с 11-метровой отметки на 58-й минуте поединка. Гости же в концовке остались в меньшинстве, но в компенсированное время Икер Муньяин прямым ударом со штрафного вколотил мяч в сетку и вырвал для коллектива из Бильбао ничью (1:1).

 «Реал Сосьедад» вышел на чистое первое место с отрывом в очко от мадридского «Реала» и «Севильи». Правда,  у конкурентов по одному матчу в запасе. «Атлетик» - восьмой.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б
(1:0) Исак Александр 58'    
    90' Муньяин Икер (1:1)
Ремиро Алехандро Горосабел Андони Ариц Элустондо Ле Норман Робен Рико Диего   80' (Субельдия Игор (   80') Сильва Давид   80' (Муньос Айхен (   80') Субименди Мартин Мерино Микель   78' Янузай Аднан   74'   79' (Гевара Андер (   79'   90') Исак Александр   72'   86' (Лобете Хулен (   86') Сорлот Александр   67' (Порту Кристиан (   67')
Запасные: Райан Мэтт Сальдуа Хосеба Джуара Наис Барренечеа Андер Пачеко Хон Туррьентес Беньят Наварро Роберто
Унай Симон Де Маркос Оскар   59'   81' (Петхарроман Алекс (   81') Йерай Альварес Иньиго Мартинес   56'   84' Лекуе Иньиго Беренгер Алекс   80' (Уильямс Нико (   80') Гарсия Дани   87' (Нуньес Унай (   87') Венседор Унай Муньяин Икер Гарсия Рауль   66' (Сансет Ойян (   66') Уильямс Иньяки
Запасные: Морсильо Хон Серрано Нико Эскьета Хокин Весга Микель Капа Андер
31 октября. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Реал Сосьедад
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Атлетико М 3:0 Бетис
окончен Хетафе 2:1 Эспаньол
окончен Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б
01.11  20:30 Райо Вальекано ... Сельта 2.43 3.3 3.05
01.11  23:00 Леванте ... Гранада 2.02 3.45 3.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Ноября
00:58 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» на 90-й минуте в меньшинсте ушёл от поражения в дерби с лидером Ла Лиги
31 Октября
22:25 · Испания. Ла Лига
Чудо-гол Унала помог «Хетафе» впевые в сезоне добиться победы
20:23 · Испания. Ла Лига
Куман отказался простить «Барселоне» часть отступных 2
20:12 · Испания. Ла Лига
В матче с «Бетисом» «Атлетико» одержал самую крупную победу в сезоне 1
17:55 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» после двух удалений упустила победу над «Кадисом»
14:58 · Испания. Ла Лига
​В «Аль-Садде» недовольны тем, как «Барселона» договаривается с Хави 3 слухи
14:50 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» рассказала о травме Пике
12:50 · Испания. Ла Лига
​Названа причина госпитализации Агуэро
12:24 · Испания. Ла Лига
​Мариано Диас сломал нос – игроку «Реала» нужна операция 1
10:41 · Испания. Ла Лига
​Винисиус: «Мбаппе сейчас в одном ряду с Роналду и Месси»
10:36 · Испания. Ла Лига
​Каземиро попытался ударить Модрича на тренировке – видео 2 видео
09:47 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Барселоны» высказался после ничьей с «Алавесом»
09:10 · Испания. Ла Лига
​У Агуэро подозрение на проблемы с сердцем 1
00:33 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» в новейшей истории ни разу не начинала сезон хуже 2
00:05 · Испания. Ла Лига
​Агуэро увезли со стадиона на скорой 5
Все новости
Рекомендуем