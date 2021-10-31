В матче с «Бетисом» «Атлетико» одержал самую крупную победу в сезоне

В матче 12-го тура Ла Лиги играли соседи по таблице, «Атлетико» и «Бетис». Несмотря на турнирную ситуации, борьбы не было. «Матрасники» победили со счетом 3:0. Янник Карраско и Жоау Фелиш забили по мячу, а в пассиве Хермана Пессельи автогол. Это самая крупная победа команды Диего Симеоне в текущем сезоне. До этого она лишь раз побеждал с разницей больше, чем один гол (против «Барселоны», 2:0).
«Атлетико» с 22 очками потеснило соперника с четвертого места.
Протокол игры
|Атлетико М
|3:0
|Бетис
|(1:0) Карраско Янник 26'
|(2:0) Песселья Херман 63'
|(3:0) Фелиш Жоау 80'
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе • Эрмосо Марио • Триппьер Киран • Де Пауль Родриго 84' ( Эррера Эктор ( 84') • Коке Хорхе • Карраско Янник • Корреа Анхель 84' ( Кунья Матеус ( 84') • Гризманн Антуан • Суарес Луис 71' ( Фелиш Жоау ( 71')
Запасные: Лоди Ренан • Carlos Martin • Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Фелипе Аугусто IV
Браво Клаудио • Монтойя Мартин • Песселья Херман • Гонсалес Эдгар • Морено Алекс • Карвалью Вилльям 66' ( Гидо Родригес ( 66') • Гуардадо Андрес 78' ( Иглесиас Борха ( 78') • Родри Родриго 46' ( Руибаль Айтор ( 46') • Каналес Серхио • Хуанми Мигель 46' ( Тельо Кристиан ( 46') • Виллиан Жозе 78' ( Гонсалес Роберто ( 78')
Запасные: Лаинес Диего • Миранда Хуан • Хоакин Санчес • Виктор Руис • Силва Руи • Фекир Набиль • Бартра Марк
31 октября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).