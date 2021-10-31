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Чемпионат Испании. Ла Лига

В матче с «Бетисом» «Атлетико» одержал самую крупную победу в сезоне

31 Октября 2021 • 20:12 Комментировать (1)
Атлетико М
3:0
Бетис
окончен

В матче 12-го тура Ла Лиги играли соседи по таблице, «Атлетико» и «Бетис». Несмотря на турнирную ситуации, борьбы не было. «Матрасники» победили со счетом 3:0. Янник Карраско и Жоау Фелиш забили по мячу, а в пассиве Хермана Пессельи автогол. Это самая крупная победа команды Диего Симеоне в текущем сезоне. До этого она лишь раз побеждал с разницей больше, чем один гол (против «Барселоны», 2:0).

«Атлетико» с 22 очками потеснило соперника с четвертого места.

Протокол игры  
Атлетико М 3:0 Бетис
(1:0) Карраско Янник 26'    
(2:0) Песселья Херман 63'    
(3:0) Фелиш Жоау 80'    
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе Эрмосо Марио Триппьер Киран Де Пауль Родриго   84' (Эррера Эктор (   84') Коке Хорхе Карраско Янник Корреа Анхель   84' (Кунья Матеус (   84') Гризманн Антуан Суарес Луис   71' (Фелиш Жоау (   71')
Запасные: Лоди Ренан Carlos Martin Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Фелипе Аугусто IV
Браво Клаудио Монтойя Мартин Песселья Херман Гонсалес Эдгар Морено Алекс Карвалью Вилльям   66' (Гидо Родригес (   66') Гуардадо Андрес   78' (Иглесиас Борха (   78') Родри Родриго   46' (Руибаль Айтор (   46') Каналес Серхио Хуанми Мигель   46' (Тельо Кристиан (   46') Виллиан Жозе   78' (Гонсалес Роберто (   78')
Запасные: Лаинес Диего Миранда Хуан Хоакин Санчес Виктор Руис Силва Руи Фекир Набиль Бартра Марк
31 октября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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Бетис Атлетико Мадрид
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
31 Октября 2021 в 20:32
Как хорошо, что есть Интернет и можно самому выбирать матч для просмотра. Как хорошо, что есть Ла Лига, в которой играют высококлассные команды. И одна из них - "Атлетико" Мадрид! Команда отлично укомплектована, игра команды отлично сбалансирована! "Бетис" - крепкий середняк и на чужих полях из сезона в сезон "портит кровь" многим грандам. Но не сегодня! Всю игру доминировали хозяева и ни разу не дали усомниться в своём превосходстве! Как всё отлажено, как всё продумано на поле у "матрасников"! И в этом огромная заслуга Чоло Симеоне! В этом сезоне его команда НЕСОМНЕННО будет СНОВА бороться за золото! К чему эти дифирамбы? Сидел у экрана ТВ и тайно завидовал болельщикам "Атлетико" белой завистью. Вот, Федун, как ДЕЛО ставить в клубе надо! Чтобы и тренер толковый работал годами и чтобы игроки были ПРОФЕССИОНАЛАМИ, а не рвачами, которых только деньги интересуют. И главное - никаких интриг и скандалов в клубе!
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окончен Кадис 1:1 Мальорка
окончен Атлетико М 3:0 Бетис
Идет 43 минута Хетафе 1:1 Эспаньол
31.10  23:00 Реал Сосьедад ... Атлетик Б 2.15 3.3 3.7
01.11  20:30 Райо Вальекано ... Сельта 2.43 3.3 3.05
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