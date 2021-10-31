В матче с «Бетисом» «Атлетико» одержал самую крупную победу в сезоне

В матче 12-го тура Ла Лиги играли соседи по таблице, «Атлетико» и «Бетис». Несмотря на турнирную ситуации, борьбы не было. «Матрасники» победили со счетом 3:0. Янник Карраско и Жоау Фелиш забили по мячу, а в пассиве Хермана Пессельи автогол. Это самая крупная победа команды Диего Симеоне в текущем сезоне. До этого она лишь раз побеждал с разницей больше, чем один гол (против «Барселоны», 2:0).

«Атлетико» с 22 очками потеснило соперника с четвертого места.