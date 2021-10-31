Ожидается, что именно Хави станет следующим тренером «Барселоны». Жоан Лапорта на днях говорил, что он регулярно общается с Хави, и что у молодого тренера даже есть мнение относительно текущего состава «сине-гранатовых».

Впрочем, говорить о скором переезде Хави на «Камп Ноу» не приходится. Испанская Marca на своих страницах пишет о том, что в «Аль-Садде» недовольны тем, как «Барселона» договаривается с Хави. В катарском клубе недовольны, что переход Хави в каталонский клуб воспринимается как должное, а также тем, что с ними пока никто не связывался.

Ранее «Аль-Садд» в своём заявлении написал, что Хави имеет действующий контракт с клубом и сосредоточен на своей работе.