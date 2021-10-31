​Мариано Диас сломал нос – игроку «Реала» нужна операция

Форвард Мариано Диас в субботу впервые в сезоне сыграл за «Реал». 28-летний игрок провёл на поле 90 минут в поединке против «Эльче». Впрочем, Диас получил достаточно серьёзную травму в виде перелома носа. Об этом нападающий сообщил на своей страничке в «Инстаграме».

Диас отметил, что он рад провести первый матч в сезоне, но из-за перелома носа ему потребуется хирургическое вмешательство. Какой-то отрезок времени Мариано пропустит.

Всего за первую команду «Реала» Мариано Диас провёл 63 матча. В них нападающий забил 11 голов и отдал 3 результативных паса на партнёров.

«Реал» на текущий момент делит место на вершине таблицы Ла Лиги с «Севильей» и «Реалом Сосьедад».