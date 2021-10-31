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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Винисиус: «Мбаппе сейчас в одном ряду с Роналду и Месси»

31 Октября 2021 • 10:41 Комментировать

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор хотел бы выступать в одной команде с Килианом Мбаппе. Француза, как известно, уже не первый год связывают с переходом в мадридский клуб. Этот трансфер вполне может состояться следующим летом, когда контракт Мбаппе с «ПСЖ» истечёт.

«Все хотят играть в одной команде с Мбаппе. Сейчас он такой же большой игрок, как Роналду и Месси. Мбаппе представляет новое поколение, и он будет на виду ещё долгие годы», - высказался Винисиус для TNT Sports.

Добавим, что в субботнем матче против «Эльче» Винисиус Жуниор оформил дубль.  «Реал» отпраздновал гостевую победу с результатом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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