​Винисиус: «Мбаппе сейчас в одном ряду с Роналду и Месси»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор хотел бы выступать в одной команде с Килианом Мбаппе. Француза, как известно, уже не первый год связывают с переходом в мадридский клуб. Этот трансфер вполне может состояться следующим летом, когда контракт Мбаппе с «ПСЖ» истечёт.

«Все хотят играть в одной команде с Мбаппе. Сейчас он такой же большой игрок, как Роналду и Месси. Мбаппе представляет новое поколение, и он будет на виду ещё долгие годы», - высказался Винисиус для TNT Sports.

Добавим, что в субботнем матче против «Эльче» Винисиус Жуниор оформил дубль. «Реал» отпраздновал гостевую победу с результатом 2:1.