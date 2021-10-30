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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент защитника «Барселоны» Ваге отреагировал на возможный переезд игрока в РПЛ эксклюзив

30 Октября 2021 • 16:15 Комментировать

Футбольный агент Саша Эмпахер, который представляет интересы защитника каталонской «Барселоны» Муссы Ваге, прокомментировал возможность появления своего клиента в России. Сегодня, 30 октября, появилась информация, что футболиста предложили двум московским клубам.

«Наконец-то Муса полностью готов, сейчас мы действительно ищем команду, где он мог бы получать игровую практику. Готовы рассмотреть разные варианты, я бы не стал ничего исключать. Все мы знаем его высочайший уровень, он пригодится любой команде, где окажется», - рассказал агент в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру».

В прошлом сезоне 23-летний сенегальский защитник играл на правах аренды за ПАОК. Он провел в чемпионате Греции семь матчей, отдал один ассист и получил два предупреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мусса Ваге
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