Футбольный агент Саша Эмпахер, который представляет интересы защитника каталонской «Барселоны» Муссы Ваге, прокомментировал возможность появления своего клиента в России. Сегодня, 30 октября, появилась информация, что футболиста предложили двум московским клубам.

«Наконец-то Муса полностью готов, сейчас мы действительно ищем команду, где он мог бы получать игровую практику. Готовы рассмотреть разные варианты, я бы не стал ничего исключать. Все мы знаем его высочайший уровень, он пригодится любой команде, где окажется», - рассказал агент в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру».

В прошлом сезоне 23-летний сенегальский защитник играл на правах аренды за ПАОК. Он провел в чемпионате Греции семь матчей, отдал один ассист и получил два предупреждения.