Роналдиньо рассказал о дружбе с Месси

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поведал о приятельских отношениях с аргентинцем Лионелем Месси, ныне выступающим во Франции за «ПСЖ».

«У нас настоящая дружба. С самого начала общения мы были самими собой, ничего из себя не строили. Когда я оказался в «Барселоне», Месси был еще очень молод. Мы до сих пор хорошо общаемся, иногда встречаемся. Мы хорошие друзья, а не просто бывшие одноклубники», - передает слова легендарного бразильца Tyc Sports.

Напомним, что Роналдиньо и Лионель вместе выступали за «сине-гранатовых» в период с 2005 по 2008 год.