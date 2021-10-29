Один из лидеров «Атлетико» рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар только недавно вернулся в строй команды после полученной травмы, но уже снова отправился в лазарет. Игрок, которому в текущем сезоне доверяет наставник Диего Симеоне, рискует пропустить поединок против «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов.

Француз сыграл лишь 45 минут в игре внутреннего первенства с «Реал Сосьедадом» на прошлых выходных, после чего почувствовал мышечный дискомфорт. Таким образом, тренерский штаб не сможет рассчитывать на футболиста в ближайшие несколько дней, передает испанское издание Sport.

Уточним, что в текущем розыгрыше высшего дивизиона Испании Лемар успел провести шесть матчей, в которых записал на свой счет два гола и две результативных передачи.