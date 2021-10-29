Безголевая серия Фелиша перевалила за 900 минут

Португальский вингер Жоау Фелиш до сих пор не может заиграть в мадридском «Атлетико». Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta Sports, игрок никак не может прервать свою безголевую серию. 21-летний футболист не забивает за «матрасников» уже в течение 940 минут.

Последний гол португальца датирован 28 февраля, когда он расписался в воротах «Вильярреала». В общей сложности Жоау не забивает на протяжении 19 матчей кряду.

Напомним, что Фелиш был куплен мадридским клубом у «Порту» за 126 миллионов евро. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года.