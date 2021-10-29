Симеоне – о ничьей с «Леванте»: «Не можем оправдываться решениями судьей»

Вчера мадридский «Атлетико» в очередной раз потерял очки в чемпионате Испании, упустив на 89-й минуте победу над «Леванте» из-за назначенного в их ворота пенальти. Наставник Диего Симеоне, который был удален за 10 минут до финального свистка, пытался сдержать свои эмоции на послематчевой пресс-конференции.

«Правильно ли был назначен 11-метровый? Если арбитр так решил, значит да. Не пытайтесь меня разговорить, мои слова и так ничего не изменят. В любом случае, не можем оправдываться решениями судьей, даже если они не замечают 200 ударов по ногам Жоау Фелиша. Мы должны быть выше этого», - ответил тренер журналистам.

Подметим, что на данный момент «матрасники» расположились на шестой строчке Ла Лиги, отставая от лидера «Реал Сосьедада» на пять очков.