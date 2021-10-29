Пике отреагировал на увольнение Кумана

Ветеран каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался о недавней отставке голландца Рональда Кумана с поста наставника команды. Специалист был уволен в связи с провальными показателями клуба в нынешнем сезоне.

«Был рад играть под вашим руководством, Рональд Куман. Хочу пожелать вам всего самого лучшего», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что освободившееся место главного тренера «Барселоны» займет Хави Эрнандес. Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового договора.

Временно исполняющим обязанности рулевого «сине-гранатовых» назначен Серхи Бархуан.