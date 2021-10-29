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Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар: Хочу повторить с Месси то, что мы делали в «Барселоне» в 2017 году

29 Октября 2021 • 00:45 Комментировать (1)

Футболист «ПСЖ» Неймар вспомнил, как в 2017 году играл за «Барселону». Он надеется, что вместе с Лионелем Месси добьется таких же успехов уже в Париже.

«С Месси хочется повторить, что мы делали в ЛЧ четыре года назад. У нас серьезная команда, в которой выступают качественные исполнители.

Главная задача – адаптироваться друг к другу. Если это случится, то нас никто не сможет остановить», — цитирует Неймара Mundo Deportivo.

На текущий момент «ПСЖ» лидирует в Лиге 1. Коллектив Маурисио Почеттино набрал 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Октября 2021 в 02:09
Чувак просто как ушел из тени ,так сразу ослеп ,что значит адаптироваться друг к другу ?? Суарес вон пришел вообще в новую команду и сразу стал забивать ,потому что профи, а этот попсовик ,а Месси там как апендикс,пока есть и не мешает ,то пусть будет ,начнет мешать выкинут и тоже не заметят, как и того же Неймара, там и без них банда дай бог каждому ,Веррати и Хакими, Анхель,Мбаппе, Кемпембе,вот кто главные сейчас
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