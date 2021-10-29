Неймар: Хочу повторить с Месси то, что мы делали в «Барселоне» в 2017 году

Футболист «ПСЖ» Неймар вспомнил, как в 2017 году играл за «Барселону». Он надеется, что вместе с Лионелем Месси добьется таких же успехов уже в Париже.

«С Месси хочется повторить, что мы делали в ЛЧ четыре года назад. У нас серьезная команда, в которой выступают качественные исполнители.

Главная задача – адаптироваться друг к другу. Если это случится, то нас никто не сможет остановить», — цитирует Неймара Mundo Deportivo.

На текущий момент «ПСЖ» лидирует в Лиге 1. Коллектив Маурисио Почеттино набрал 28 очков.