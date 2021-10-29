«Леванте» отобрал у «Атлетико» победу

11-й тур Ла Лиги завершился непростым для «Атлетико» матчем против аутсайдеров из «Леванте». Уже в дебюте игры Антуан Гризманн обыгрался с Аугусто Фелипе и вколотил мяч в сетку. Соперник сравнял счет с 11-метрового. Казалось, что голевая попытка Матеуса Куньи в итоге принесет три очка мадридцам, но в самой концовке судья назначил еще один пенальти, и Энис Барди оформил дубль - 2:2.
«Атлетико» с 19 очками остановился на подступах к топ-пятерке, «Леванте» остается предпоследним.
Протокол игры
|Леванте
|2:2
|Атлетико М
|12' Гризманн Антуан (0:1)
|(1:1) Барди Энис 37'
|76' Кунья Матеус (1:2)
|(2:2) Барди Энис 90'
Айтор Фернандес • Сон 70' ( Мирамон Хорхе ( 70') • Робер Пьер • Дуарте Оскар • Везу Рубен • Франкеза Энрик • Пепелу 40' 80' ( Де Фрутос Хорхе ( 80') • Малса Микаэль 76' ( Мартинес Пабло II ( 76') • Барди Энис • Гомес Даниэль 70' ( Кантеро Алехандро ( 70') • Моралес Луис
Запасные: Вукчевич Никола • Клерк Карлос • Коке Хорхе II • Блеса Алехандро • Карденас Дани • Сольдадо Роберто
Облак Ян • Хименес Хосе • 85'Фелипе Аугусто IV • 25'Эрмосо Марио 18' 67' ( Лоди Ренан ( 67') • Триппьер Киран • Коке Хорхе • 65'Эррера Эктор 59' ( Де Пауль Родриго ( 59') • Карраско Янник • Гризманн Антуан 72' ( Кунья Матеус ( 72') • Фелиш Жоау • Суарес Луис 59' ( Корреа Анхель ( 59' ) 87'
Запасные: Савич Стефан • Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Шапоньич Иван
28 октября. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).