«Леванте» отобрал у «Атлетико» победу

11-й тур Ла Лиги завершился непростым для «Атлетико» матчем против аутсайдеров из «Леванте». Уже в дебюте игры Антуан Гризманн обыгрался с Аугусто Фелипе и вколотил мяч в сетку. Соперник сравнял счет с 11-метрового. Казалось, что голевая попытка Матеуса Куньи в итоге принесет три очка мадридцам, но в самой концовке судья назначил еще один пенальти, и Энис Барди оформил дубль - 2:2.

«Атлетико» с 19 очками остановился на подступах к топ-пятерке, «Леванте» остается предпоследним.