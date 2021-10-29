Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 187 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Леванте» отобрал у «Атлетико» победу

29 Октября 2021 • 00:24 Комментировать (1)
Леванте
2:2
Атлетико М
окончен

11-й тур Ла Лиги завершился непростым для «Атлетико» матчем против аутсайдеров из «Леванте». Уже в дебюте игры Антуан Гризманн обыгрался с Аугусто Фелипе и вколотил мяч в сетку. Соперник сравнял счет с 11-метрового. Казалось, что голевая попытка Матеуса Куньи в итоге принесет три очка мадридцам, но в самой концовке судья назначил еще один пенальти, и Энис Барди оформил дубль - 2:2.

«Атлетико» с 19 очками остановился на подступах к топ-пятерке, «Леванте» остается предпоследним.

Протокол игры  
Леванте 2:2 Атлетико М
    12' Гризманн Антуан (0:1)
(1:1) Барди Энис 37'    
    76' Кунья Матеус (1:2)
(2:2) Барди Энис 90'    
Айтор Фернандес Сон   70' (Мирамон Хорхе (   70') Робер Пьер Дуарте Оскар Везу Рубен Франкеза Энрик Пепелу   40'   80' (Де Фрутос Хорхе (   80') Малса Микаэль   76' (Мартинес Пабло II (   76') Барди Энис Гомес Даниэль   70' (Кантеро Алехандро (   70') Моралес Луис
Запасные: Вукчевич Никола Клерк Карлос Коке Хорхе II Блеса Алехандро Карденас Дани Сольдадо Роберто
Облак Ян Хименес Хосе   85' Фелипе Аугусто IV   25' Эрмосо Марио   18'   67' (Лоди Ренан (   67') Триппьер Киран Коке Хорхе   65' Эррера Эктор   59' (Де Пауль Родриго (   59') Карраско Янник Гризманн Антуан   72' (Кунья Матеус (   72') Фелиш Жоау Суарес Луис   59' (Корреа Анхель (   59'   87')
Запасные: Савич Стефан Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Шапоньич Иван
28 октября. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Леванте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Октября 2021 в 02:13
Некогда самая сильная сторона атлетов была лучшая оборона в Европе ,сейчас это слабое звено.Такое ощущение что Симеоне таки повелся на критику разных товарищей и сделал уклон в сторону атаки ,упуская оборону ,и команда сразу стала какая то бестолковая ,без своего почерка ...Ла лига удручает меня .
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Сельта 0:2 Реал Сосьедад
окончен Гранада 1:1 Хетафе
окончен Леванте 2:2 Атлетико М
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
00:45 · Испания. Ла Лига
Неймар: Хочу повторить с Месси то, что мы делали в «Барселоне» в 2017 году 1
00:24 · Испания. Ла Лига
«Леванте» отобрал у «Атлетико» победу 1
28 Октября
23:49 · Испания. Ла Лига
Гризманн впервые забил в Примере после возвращения в «Атлетико»
23:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта пообщался с футболистами «Барселоны» после отставки Кумана
22:59 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» упустил первую победу в сезоне, пропустив на 90-й минуте
22:06 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» ушёл в отрыв благодаря победе над «Сельтой»
19:57 · Испания. Ла Лига
​Хави отреагировал на слухи о том, что он возглавит «Барселону» 1
17:37 · Испания. Ла Лига
Хави уже определился с трансферными целями для «Барселоны» слухи
17:19 · Испания. Ла Лига
​«Аль-Садд» готов отпустить Хави в «Барселону» без компенсации, но с условием слухи
16:53 · Испания. Ла Лига
Стали известны сроки восстановления Фати
16:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поддержал Кумана: «Я тоже был в этом положении»
16:42 · Испания. Ла Лига
​«Знайте, когда отпустить эту дрянь»: Пьянич отреагировал на увольнение Кумана
16:23 · Англия. Премьер-лига
Азар может вернуться в АПЛ уже в зимнее трансферное окно слухи
15:30 · Испания. Ла Лига
«Он был нужен только Куману»: Люк де Йонг зимой покинет «Барселону» 1 слухи
15:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о ничьей с «Осасуной»: «Может, я сумасшедший, но мне понравилась игра»
Все новости
Рекомендуем