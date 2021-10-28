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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн впервые забил в Примере после возвращения в «Атлетико»

28 Октября 2021 • 23:49 Комментировать
Леванте
1:2
Атлетико М
5.90 3.65 1.65
2-й тайм

28 октября проходит поединок одиннадцатого тура Ла Лиги, в котором «Леванте» принимает «Атлетико». Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени.

На 12-й минуте гостей вывел вперёд Антуан Гризманн. Навесил мягко в штрафную француз. Здесь выиграл верх Фелипе и головой сбросил на дальнюю штангу, куда вбежал все тот же Гризманн и головой вколотил снаряд точно в нижний угол.

Таким образом, Антуан забил первый гол в Примере после возвращения в мадридский клуб. Ранее нападающий выступал за «Барселону».

Следить за прямой текстовой онлайн-трансляцией встречи можно на LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Леванте Антуан Гризманн
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