Гризманн впервые забил в Примере после возвращения в «Атлетико»

28 октября проходит поединок одиннадцатого тура Ла Лиги, в котором «Леванте» принимает «Атлетико». Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени.

На 12-й минуте гостей вывел вперёд Антуан Гризманн. Навесил мягко в штрафную француз. Здесь выиграл верх Фелипе и головой сбросил на дальнюю штангу, куда вбежал все тот же Гризманн и головой вколотил снаряд точно в нижний угол.

Таким образом, Антуан забил первый гол в Примере после возвращения в мадридский клуб. Ранее нападающий выступал за «Барселону».

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