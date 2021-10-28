Лапорта пообщался с футболистами «Барселоны» после отставки Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался с игроками. 28 октября каталонский клуб уволил Рональда Кумана.

По информации Football Espana, функционер встретился с футболистами на базе. Он пояснил, почему голландец был уволен. Президент «Барселоны» ответил на вопрос, как «сине-гранатовые» собираются выходить из кризиса.

Напомним, ранее «Барселона» в чемпионате Испании проиграла «Райо Вальекано». Это стало последней каплей для боссов каталонского коллектива.

Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 года.