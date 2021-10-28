«Барселона» хочет пригласить Хави на должность главного тренера после случившейся отставки Рональда Кумана. В прессе появлялась информация о том, что каталонский клуб должен будет выплатить катарскому «Аль-Садду» 1 миллион евро компенсации за Хави.

Однако Catalunya Radio информирует на своём сайте о том, что «Аль-Садд» готов отпустить молодого тренера без получения компенсации. При этом у клуба есть условие – Хави должен остаться до 3 ноября, когда команда проведёт важный матч чемпионата против клуба «Лехвия».

Отмечается, что в «Аль-Садде» надеются на определённые жесты со стороны «Барселоны» в будущем. Таким жестом может стать, например, договорённость о проведении товарищеского матча.