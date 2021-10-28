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​«Знайте, когда отпустить эту дрянь»: Пьянич отреагировал на увольнение Кумана

28 Октября 2021 • 16:42 Комментировать

Рональд Куман был уволен с должности главного тренера «Барселоны», поскольку голландец не сумел обеспечить хорошие результаты. Да, у клуба были финансовые трудности, но даже в таких условиях каталонцы рассчитывали на большее.

На увольнение Рональда Кумана отреагировал Миралем Пьянич. У него имелся конфликт с голландским тренером. Пьянич говорил, что Куман сразу же поставил на нём крест, не дав шанса себя проявить. В сентябре босниец отправился в аренду «Бешикташ».

В четверг днём Пьянич разместил в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» цитату: «Знайте, когда отпустить эту дрянь».

Конечно, цитату можно трактовать по-разному, но, судя по всему, Пьянич имел ввиду готовность отпустить конфликт с Куманом, оставив историю в прошлом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Миралем Пьянич
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