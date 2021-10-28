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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Он был нужен только Куману»: Люк де Йонг зимой покинет «Барселону» слухи

28 Октября 2021 • 15:30 Комментировать (1)
Севилья
...
Осасуна
1.48 4.40 6.80
30.10 17:15

Прошедшим летом «Барселона» оформила аренду нападающего «Севильи» Люка де Йонга – этот переход был инициативой уже экс-наставника команды Рональда Кумана, с которым он работал в сборной Нидерландов. Теперь же, когда голландец был отправлен в отставку, форвард не входит в планы каталонцев.

Таким образом, «сине-гранатовые» намерены договориться с «Севильей», чтобы та дала свое согласие на переход футболиста в другой клуб, передает Diario Sport. Так как де Йонг в текущем розыгрыше Ла Лиги не провел ни единого матча за нервионцев, он может быть зарегистрирован уже в своей третьей команде за сезон.

К слову, в соглашении между двумя испанскими клубами прописана опция выкупа, но «Барселона» наверняка не будет ее активировать.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Люк Де Йонг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Октября 2021 в 16:02
Люк это игрок стиля Дзюбы , 51 % голов он забил головой , столб в атаке , для примитивного футбола а ля навес бошка. В после
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