Прошедшим летом «Барселона» оформила аренду нападающего «Севильи» Люка де Йонга – этот переход был инициативой уже экс-наставника команды Рональда Кумана, с которым он работал в сборной Нидерландов. Теперь же, когда голландец был отправлен в отставку, форвард не входит в планы каталонцев.

Таким образом, «сине-гранатовые» намерены договориться с «Севильей», чтобы та дала свое согласие на переход футболиста в другой клуб, передает Diario Sport. Так как де Йонг в текущем розыгрыше Ла Лиги не провел ни единого матча за нервионцев, он может быть зарегистрирован уже в своей третьей команде за сезон.

К слову, в соглашении между двумя испанскими клубами прописана опция выкупа, но «Барселона» наверняка не будет ее активировать.