Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 280 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Контракт согласован: Хави станет главным тренером «Барселоны»

28 Октября 2021 • 12:23 Комментировать (7)

Испанский специалист Хави Эрнандес близок к назначению в каталонскую «Барселону». В твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры сообщается, что стороны провели успешные переговоры и согласовали детали трудового соглашения.

При этом журналисты Diario Sport отмечают, что «сине-гранатовым» придется выкупить тренера у катарского «Аль-Садда». Сумма отступных составляет один миллион евро.

У руля «Барселоны» Эрнандес заменит голландского наставника Рональда Кумана, которому указали на выход из-за неудачных результатов команды в сезоне-2021/2022.

Хави – воспитанник академии каталонского клуба. За «сине-гранатовых» он выступал с 1998 по 2015 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
PoliticExpert
28 Октября 2021 в 14:06
А может быть и будет эффект, как после первого прихода Зидана в Реал. Надежда умирает последней.
Bathet30
28 Октября 2021 в 14:03
Многие болельщики уже заждались Хави. Очень хотелось бы, чтоб у него пошло с первых матчей.
Spirit
28 Октября 2021 в 13:05
Падение Барсы продолжается!
У всех одна хрень, что Юве, что Барса на одних граблях танцуют!
Роман Мамедов
28 Октября 2021 в 13:01
хави удачи !!!
Роман Мамедов
28 Октября 2021 в 13:01
100 р профукал(((( пипец обидно
Skywoker
28 Октября 2021 в 12:45
Выпрут так же через 3 месяца, играть то некому
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе 2.9 2.9 2.85
28.10  22:30 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
15:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о ничьей с «Осасуной»: «Может, я сумасшедший, но мне понравилась игра»
14:59 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» назвала имя временного тренера официально
14:55 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» сегодня сообщит команде о назначении Хави
14:43 · Испания. Ла Лига
​Винисиус столкнулся с расизмом на стадионе «Барселоны»
14:35 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» планируется перестройка: Пике, Альбе и Бускетсу укажут на дверь 1
11:19 · Испания. Ла Лига
Названа сумма неустойки, которую «Барселона» выплатит Куману
08:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на одноклубника Головина
01:52 · Испания. Ла Лига
Назван возможный новый главный тренер «Барселоны» 6
00:24 · Испания. Ла Лига
«Реал» не смог забить «Осасуне» 4
00:16 · Испания. Ла Лига
Безвыигрышная серия «Валенсии» достигла семи матчей
00:08 · Испания. Ла Лига
Коутиньо: Нужно вернуть «Барселону» на вершину 3
27 Октября
23:46 · Испания. Ла Лига
Фалькао прокомментировал победу над «Барселоной»
23:46 · Испания. Ла Лига
Судьба Кумана решится в течение суток
23:03 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» разгромлена «Бетисом»
22:58 · Испания. Ла Лига
Куман считает поражение от «Райо Вальекано» несправедливым 3
Все новости
Рекомендуем