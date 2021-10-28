Контракт согласован: Хави станет главным тренером «Барселоны»

Испанский специалист Хави Эрнандес близок к назначению в каталонскую «Барселону». В твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры сообщается, что стороны провели успешные переговоры и согласовали детали трудового соглашения.

При этом журналисты Diario Sport отмечают, что «сине-гранатовым» придется выкупить тренера у катарского «Аль-Садда». Сумма отступных составляет один миллион евро.

У руля «Барселоны» Эрнандес заменит голландского наставника Рональда Кумана, которому указали на выход из-за неудачных результатов команды в сезоне-2021/2022.

Хави – воспитанник академии каталонского клуба. За «сине-гранатовых» он выступал с 1998 по 2015 год.