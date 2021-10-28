Хави дал ответ «Барселоне»

Каталонская «Барселона» в скором времени представит нового главного тренера, который заменит у руля команды Рональда Кумана. Об отставке голландского специалиста было объявлено в ночь с 27 на 28 октября.

Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, «сине-гранатовых» будет тренировать Хави Эрнандес, который провел большую часть своей игровой карьеры в сине-гранатовой футболке. Стороны уже провели переговоры, и 41-летний наставник принял предложение руководства «Барселоны».

О скором назначении Хави также сообщает RAC1. По данным радиостанции, Эрнандес возглавит команду после паузы на игры национальных сборных. Он может дебютировать у руля «сине-гранатовые» во встрече с «Эспаньолом» (21 ноября).