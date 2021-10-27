Касорла: «Хави готов к работе в «Барселоне»

Испанский хавбек Санти Касорла, который сейчас выступает в чемпионате Катара за «Аль-Садд», высказался о главном тренере команды Хави Эрнандесе. По мнению полузащитника, 41-летний специалист созрел для работы в каталонской «Барселоне».

«Я наблюдаю за работой Хави. Вижу, что он готов принять «Барселону». Это же его мечта, он постоянно думает об этом клубе. Мало кто так хорошо знает «сине-гранатовых», как Хави. Уверен, он полностью готов к этому вызову», - приводит слова Касорлы газета Marca.

В СМИ давно ходят слухи о возможной отставке голландца Рональда Кумана. Хави входит в число возможных преемников.

Назван фаворит на пост главного тренера «Барселоны»